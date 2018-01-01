Даем гарантию на наши двери и работу.

Магазин дверей DoorsWill – выбор, удобство, гарантии, бонусы





Компания DoorsWill продает и устанавливает межкомнатные и входные двери уже более 7 лет, «прописала» более 80 тысяч дверей в Москве и обрела 50 тысяч довольных клиентов. Купить дверь в Москве стало просто. Компания учитывает пожелания своих покупателей, начиная с этапа выбора, первого обращения, и до установки дверей под ключ.









Почему у нас много клиентов





У нас огромный выбор дверей разных назначений и стилей, надежные поставщики. Работаем быстро, учитываем все нюансы конкретного заказа, даем гарантии на двери и на услуги. Цены на двери начинаются от 5000 рублей









Удовольствие выбора





Самый приятный этап в любой покупке – выбор! Множество вариантов структуры полотна двери, материалов, дизайнов, внутренней и наружной отделки, типов замковых механизмов и фурнитуры. Удобный каталог сформирован по понятным критериям выбора. На странице двери описаны характеристики и диапазон стандартных размеров.





Более 400 вариантов дизайнерских решений дверей для внутренней установки от недорогих до премиум класса:

межкомнатные двери;

для ванной и туалета;

для бани.





Около 300 видов входных стальных дверей, любая из которых обеспечит неприступность жилью и станет его достойным «лицом»:

для квартиры;

для коттеджа или дома;

для дачи.





Есть возможность подобрать двери по изготовителям. На сайте представлены изделия 15 известных российских, европейских и азиатских фирм: Бульдорс, Воевода, Цитадель, Sigma, BRAVO, Turen Becker, Velldoris и других.